La Provincia garantiza las clases con normalidad luego de cada elección

Desde la Dirección General de Cultura y Educación informaron que no habrá inconvenientes para dictar clases con normalidad en las escuelas que serán centros de votación tanto en septiembre como en octubre

