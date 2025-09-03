Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2025 CONTROVERSIA

Polémica entre Nación y Provincia: ¿de quién depende la seguridad presidencial?

Los cruces entre el Presidente y el Gobernador bonaerense llegaron a su punto de máxima tensión en el cierre de campaña. El acto en Moreno se mantiene tras la advertencia del Ministerio de Seguridad provincial.

