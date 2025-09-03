Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 RESULTADOS CONTUNDENTES

Caso Pablo Grillo: balística concluyó que el gendarme no disparó de acuerdo al protocolo

En un informe se descartó que el disparo del policía haya sido en 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual de las pistolas lanza gases aportados por Gendarmería a la causa.

