Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2025 LEGISLATURA

Libertarios bonaerenses buscan congelar el Inmobiliario Rural durante 2025 y 2026

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para suspender aumentos este año y el que viene. “El impuesto se vuelve confiscatorio y la carga impositiva ha aumentado en los campos de mayor valuación”, señalaron.

Compartir