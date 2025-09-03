3 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
Conurbano ATR: cuáles son los partidos que cierran hoy sus campañas de cara al domingo
A pocos días de las elecciones provinciales, las fuerzas políticas intensifican su actividad con múltiples actos en distintos distritos. El FIT-U se concentra en La Matanza con Romina Del Plá y Nicolás del Caño; Fuerza Patria Tigre reúne a Axel Kicillof y Sergio Massa en Benavídez en medio de tensiones internas; y La Libertad Avanza, con Javier y Karina Milei, cierra en Moreno bajo la sombra del escándalo en la ANDIS.
Este miércoles la actividad política se intensifica en la Provincia de Buenos Aires con diversos actos de cierre de campaña a horas de las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde se elegirán diputados y senadores provinciales.
A las 16:30, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) realizará un acto en la Plaza de San Justo, La Matanza, con la participación de Romina Del Plá y Alejandro Bodart, candidatos a senadores por la primera sección electoral, y Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer, aspirantes a diputados por la tercera sección. También estarán presentes Gabriel Solano, legislador porteño y dirigente del Partido Obrero, y Myriam Bregman, del PTS, junto a Néstor Pitrola y candidatos a concejales y consejeros escolares de varios distritos (Plaza San Justo, Dr. Ignacio Arieta e Hipólito Yrigoyen).
Paralelamente, a las 14, Fuerza Patria Tigre cerrará su campaña en el Club El Progreso de Benavídez, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa, Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Sebastián Galmarini y Sebastián Rovira, en un contexto de tensiones internas por la salida del intendente Julio Zamora del armado peronista, a quien Kicillof criticó por apartarse del "esfuerzo conjunto".
Mientras tanto, en un clima de hermetismo y controversia, Javier Milei y su hermana Karina, en el epicentro de un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cerrarán esta tarde la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno.
En tanto, el jueves 4 de septiembre a las 17:15, el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela, ofrecerá una ronda de prensa en Luis María Campos 5370, Villa Bosch, como parte de su cierre de campaña, con pedido de confirmación de asistencia.
Estos eventos reflejan la diversidad de estrategias y el peso de los escándalos en la recta final de una contienda electoral clave en la región, marcada por disputas internas y acusaciones cruzadas.