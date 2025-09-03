Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Conurbano ATR: cuáles son los partidos que cierran hoy sus campañas de cara al domingo

A pocos días de las elecciones provinciales, las fuerzas políticas intensifican su actividad con múltiples actos en distintos distritos. El FIT-U se concentra en La Matanza con Romina Del Plá y Nicolás del Caño; Fuerza Patria Tigre reúne a Axel Kicillof y Sergio Massa en Benavídez en medio de tensiones internas; y La Libertad Avanza, con Javier y Karina Milei, cierra en Moreno bajo la sombra del escándalo en la ANDIS.

