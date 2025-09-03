Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 PATRONO DE INTERNET

Quién es Carlo Acutis, el “santo millenial” que será canonizado por el Vaticano

La ceremonia, programada para el 7 de septiembre y presidida por el Papa León XIV, sucesor de Francisco, marca un hito tanto para la Iglesia como para la generación digital, según informó el medio The Times.

Compartir