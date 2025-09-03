3 de septiembre de 2025
PATRONO DE INTERNET
Quién es Carlo Acutis, el “santo millenial” que será canonizado por el Vaticano
La ceremonia, programada para el 7 de septiembre y presidida por el Papa León XIV, sucesor de Francisco, marca un hito tanto para la Iglesia como para la generación digital, según informó el medio The Times.
Miles de fieles se preparan para presenciar en la Plaza de San Pedro un acontecimiento sin precedentes: la canonización de Carlo Acutis, un joven italiano de 15 años que falleció en 2006 y que, gracias a su pasión por la informática y su dedicación a los más necesitados, se convertirá en el primer santo de la Iglesia Católica nacido y criado en el siglo XXI.
La Iglesia Católica le reconoce dos milagros. El primero la cura de un niño en Campo Grande, en Brasil. Ahora, le atribuyó la milagrosa sanación de una niña costarricense tras un grave accidente.
La familia del joven asumió los elevados costos del proceso, que incluyó la contratación de expertos para verificar los milagros. Antonia Salzano Acutis confesó a The Times que nunca fue una católica devota y que la fe de su hijo la sorprendió profundamente: “De una persona como yo, que no es nada, surgió Carlo. Eso demuestra el poder de Dios; es un misterio”.
De esta manera, es importante señalar que Acutis será el primer santo cuya vida transcurrió en la era de internet, lo que lo convierte en una figura de especial interés para la Generación Z y para la Iglesia en su esfuerzo por acercar a los jóvenes a la fe.
La herencia espiritual de Carlo Acutis no se limita a su vida y obra personal. Su familia materna cuenta con dos figuras canonizadas: Giulia Salzano, fundadora de las Hermanas Catequéticas del Sagrado Corazón de Jesús, canonizada en 2010 por el Papa Benedicto XVI, y Caterina Volpicelli, fundadora de las Doncellas del Sagrado Corazón de Jesús, canonizada en 2009 por el mismo pontífice.
La canonización de Carlo Acutis representa un momento de especial significado para la Iglesia Católica, que busca renovar su vínculo con las generaciones más jóvenes