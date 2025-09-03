Volver | La Tecla Municipios 3 de septiembre de 2025 DíA DE LA INDUSTRIA

Otermín y Wado de Pedro se reunieron con representantes de empresas y cámaras de Lomas

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el senador nacional Wado de Pedro; la Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; y la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; encabezaron el encuentro La Fuerza de la Industria y la Producción en Comunidad en el marco del Día Nacional de la Industria

