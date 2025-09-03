3 de septiembre de 2025
EN SUSPENSO
¿Marcha atrás para que argentinos puedan viajar sin visa a Estados Unidos?
La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Axios, que indicó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, habría postergado el entendimiento firmado en julio tras el caso de presunta corrupción que golpea a la Casa Rosada.
El Gobierno de Trump habría puesto un freno al trámite para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin la necesidad de sacar una visa. La decisión que habría tomado la administración republicana se da en medio del viaje en el que una comitiva de funcionarios argentinos se dirigía a Washington para cerrar los detalles del acuerdo.
La comitiva argentina, liderada por el director del ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje. Los funcionarios se quedaron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires.
La decisión de suspender la reunión se habría dado luego de la filtración de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.
Los funcionarios argentinos habrían sido informados sobre la preocupación de la Casa Blanca surgida a partir de las denuncias de corrupción en la administración del presidente argentino.
El 28 de julio pasado, el gobierno argentino y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado conjuntamente que se había puesto en marcha el procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas.
Axios es uno de los medios que se leen con mayor atención en Washington DC y uno de los de mayor alcance. Es el sitio de noticias que anticipa las primicias políticas que luego publican las grandes cadenas norteamericanas, como CNN, CNBC o los diarios más tradicionales como The Washington Post y The New York Times.