¿Marcha atrás para que argentinos puedan viajar sin visa a Estados Unidos?

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Axios, que indicó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, habría postergado el entendimiento firmado en julio tras el caso de presunta corrupción que golpea a la Casa Rosada.

