3 de septiembre de 2025
POR RESOLUCIÓN
Elecciones 2025: la Junta Electoral definió protocolo de votación cumplido el horario dispuesto
En el marco de los comicios de este domingo, el organismo bonaerense resolvió que quienes estén en la fila a las 18 horas podrán votar con un número de orden entregado en el establecimiento. Los detalles de la medida.
En el marco de las elecciones 2025, la Junta Electoral de la Provincia dispuso que el horario de votación finalizará a las 18 horas. Sin embargo, aclaró que quienes permanezcan en la fila en ese momento podrán sufragar si cuentan con un número de orden entregado por las autoridades.
La medida se ajusta a lo previsto por la Constitución Provincial y la ley 5.109, que establecen la competencia del organismo para organizar el proceso electoral. El objetivo es garantizar el derecho a votar de las personas que lleguen antes del horario de cierre pero aún no hayan emitido su sufragio.
El procedimiento se pondrá en práctica con la colaboración de las fuerzas de seguridad en cada establecimiento. El delegado electoral será el encargado de individualizar a los votantes en la fila y otorgarles números correlativos, asegurando que solo quienes estén presentes a las 18 horas puedan acceder a las urnas.
Según la resolución técnica, al cumplirse las 18 horas, se cerrarán las puertas de los establecimientos de votación. Solo podrán permanecer dentro quienes hayan recibido el número entregado por las autoridades, quedando excluidos los ciudadanos que lleguen después de esa hora límite.
El delegado electoral deberá coordinar con la fuerza de seguridad a cargo de la custodia del lugar para identificar correctamente a los votantes que aún esperan. De esta manera, se busca ordenar el proceso y evitar conflictos en el momento del cierre de las mesas.
La resolución establece también que el procedimiento se aplicará de manera uniforme en toda la provincia. Además, quedó registrado como resolución técnica y se notificará formalmente a las autoridades responsables, publicándose en la página oficial de la Junta Electoral.