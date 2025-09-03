Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 POLéMICA

De la jueza “Barú Budú Budía” a los audios de Karina: una película que se repite 30 años después

El juez Alejandro Maraniello prohibió difundir grabaciones que comprometen a la hermana del Presidente. La medida desató críticas por censura previa y reavivó el recuerdo de Servini contra Tato Bores en los 90.

