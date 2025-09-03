Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 REVERSA

El Gobierno retrocede en cambios clave tras el rechazo del Congreso

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás en las modificaciones propuestas para Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las restricciones al derecho a huelga, luego de que el Congreso rechazara los cinco decretos delegados que impulsaban estas reformas.

