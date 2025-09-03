Apps
Miércoles, 3 septiembre 2025
3 de septiembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL

Policías bonaerenses recibirán un plus durante los comicios

El Gobierno bonaerense otorgará un viático de $75.000 a policías que participen del operativo de seguridad en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso, mediante el Decreto N° 2197/2025, una asignación extraordinaria en concepto de viático electoral destinada al personal policial del Ministerio de Seguridad que será movilizado para garantizar la seguridad durante las elecciones generales provinciales del próximo 7 de septiembre.

La medida establece que los efectivos percibirán una suma diaria de $75.000 los días 6 y 7 de septiembre de 2025. El beneficio alcanzará a todo el personal policial, sin distinción de jerarquía ni escalafón, que participe de manera efectiva en las tareas previstas en el operativo.

Según el texto oficial, el viático se reconoce debido a que las funciones a desempeñar exceden las tareas ordinarias del personal policial, ya que implican prestación de servicios en días inhábiles, con una carga horaria intensificada y directamente vinculada a la preservación del proceso democrático.

Entre las responsabilidades asignadas se incluyen la custodia de locales de votación, la vigilancia de sedes destinadas al procesamiento de datos y al escrutinio, el resguardo de urnas y documentación electoral, así como el acompañamiento de los operativos logísticos relacionados con el despliegue y repliegue de materiales.

El decreto recuerda que, mediante la normativa N° 639/25, se convocó al electorado bonaerense a participar de las elecciones generales provinciales el próximo 7 de septiembre, y que posteriormente se constituyó el Comando Electoral Provincial con el fin de coordinar la seguridad del acto comicial en todas sus etapas.

La decisión fue analizada y avalada por diferentes áreas técnicas y jurídicas, además de contar con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. El gasto será imputado a las partidas presupuestarias del Ejercicio 2025, con las adecuaciones correspondientes a cargo de los ministerios de Seguridad y Economía.

Con esta disposición, el Ejecutivo provincial busca reconocer el esfuerzo extraordinario de la fuerza policial, que deberá garantizar el orden y la transparencia de los comicios en todo el territorio bonaerense, en un operativo que se extenderá desde la víspera electoral hasta el cierre del escrutinio.

