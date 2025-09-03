Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 ESPIAS PUERTAS ADENTRO

"Les pasa por poner gatos": la teoría de Elisa Carrió sobre la filtración de audios

La exdiputada Elisa Carrió consideró que las filtraciones de los audios que tienen en vilo al gobierno en la causa Andis se concretaron "por los gatos que se casan con espías". En ese sentido, la líder de Coalición Cívica sostuvo que "si ponen a chicas de la noche en las listas ¿Cómo no te van a infiltrar?

