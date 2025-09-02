Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 TRAS LA AGRESIÓN EN LOMAS

La Provincia advierte que es “riesgoso” para Milei ir al acto de mañana

“No puedo garantizar que no haya agresiones” si el Presidente participa del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, dijo el ministro Alonso.

