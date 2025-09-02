2 de septiembre de 2025
TRAS LA AGRESIÓN EN LOMAS
La Provincia advierte que es “riesgoso” para Milei ir al acto de mañana
“No puedo garantizar que no haya agresiones” si el Presidente participa del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, dijo el ministro Alonso.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, advirtió que es “riesgoso” para el presidente de la Nación, Javier Milei, participar mañana del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Moreno, y que no puede garantizar que no se produzcan agresiones.
La advertencia de Alonso se produce en un contexto de tensión luego de que el propio Milei y otros miembros prominentes de la agrupación libertaria sufrieran ataques durante recorridas por el territorio. La percepción del gobierno y el oficialismo en general se hizo más negativa tras la filtración de audios de un exfuncionario que revelan una presunta trama de corrupción en el gobierno.
El miércoles de la semana pasada, el propio Milei, su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia) y los candidatos oficialistas José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko fueran atacados durante una recorrida por Lomas de Zamora, que iba a extenderse hasta Avellaneda pero tuvo que finalizar abruptamente.
Al día siguiente, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, tuvieran que abandonar una caravana en apoyo al aspirante a gobernador de esa fuerza en Corrientes, Lisandro Almirón, en medio de una batalla campal entre militantes libertarios y peronistas.
“No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente”, dijo hoy Alonso. Antes había enviado una carta formal a la Casa Militar, encargada de la seguridad del mandatario, para notificar de esta prevención.