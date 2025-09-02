Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 A LAS URNAS

Autoridades de mesa: las aristas que hay que tener en cuenta en estas elecciones

Desconfiados dialogó con Sebastián López Calendino, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y marcó algunas cuestiones relacionadas al voto en blanco, la capacitación de fiscales y la posibilidad de que falten boletas en los cuartos oscuros

