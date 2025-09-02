2 de septiembre de 2025
ESCÁNDALO
Un supuesto audio de Karina Milei se difundió en Uruguay
Una presunta grabación de la hermana del Presidente fue pasada al aire en un canal de streaming del país vecino, sorteando el fallo judicial que impide hacerlo en nuestro país.
Una de las grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia argentina y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, fue difundido al aire en Uruguay, sorteando así la imposición judicial que prohíbe hacerlo en la Argentina tras una denuncia del gobierno.
El breve fragmento de audio se pasó al aire y fue comentado en el canal de streaming Dopamina esta tarde.
No se trata del micro “La Tapadita”, del periodista oriental Eduardo Preve, quien ayer había anunciado que pasaría “los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron”. En el programa “Nada que Perder”, donde sale al aire la columna de Preve, aclararon hoy que se refería a audios que ya se conocieron en la Argentina y que no se atribuyen a Karina Milei sino a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En cambio, en Dopamina sí reprodujeron una de las grabaciones supuestamente realizadas a la alta funcionaria y hermana presidencial en la Casa Rosada.
También comentaron el contenido del audio y entrevistaron al periodista Matías Colombatti, del canal de streaming argentino Gelatina. Colombatti dijo que la grabación y filtración de los audios “está generando pánico en los Milei, que están haciendo todo para profundizar una crisis autogenerada”.