2 de septiembre de 2025
RECTA FINAL
Jaime Alper: “Fuerza Patria y LLA son dos monstruos que se están matando entre ellos”
El dirigente y candidato de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros acusó a los dos grandes frentes electorales de causar “desorganización y desprolijidad” en todo el proceso con la introducción de la boleta única y el desdoblamiento, perjudicando a los frentes más pequeños. Pero se mostró confiado en que su movimiento tendrá un senador y varios concejales y buscará “formar un equipo para sacar a esta banda de delincuentes”.
El presidente del Partido Republicano Federal y candidato a diputado provincial por el frente Es con Vos, Es con Nosotros, Jaime Alper, dijo que las dos grandes alianzas que disputarán la elección del domingo (Fuerza Patria, FP, por un lado, y La Libertad Avanza, LLA, por el otro) “son dos monstruos que se están matando entre ellos” y “patean sus problemas” al resto, pero se mostró confiado en que su coalición logrará tener presencia en la Legislatura y en varios concejos deliberantes y tomar fuerza para la compulsa de 2027.
“Cuando se desdobló la elección, yo supe que iba a haber problemas. Y todo el mundo ha tenido problemas. Creo que esto fue premeditado. Los dos grandes frentes pelean sus internas y perjudican al resto”, djio Alper a La Tecla. “Ha habido una desorganización y una desprolijidad que nunca he visto en ninguna otra elección.”
El dirigente, que se postula para ocupar una banca de diputado por la sexta sección electoral, apuntó también contra el gobierno de Javier Milei por cambiar el sistema de votación a nivel nacional al introducir la boleta única de papel (BUP). Y señaló que el escándalo por la difusión de audios que revelarían una presunta trama de corrupción en los más altos niveles del gobierno va a provocar una alta abstención electoral.
“No va a ir a votar ni la mitad de la gente en la provincia de Buenos Aires. La gente está con bronca. Encima, está viendo todo lo que pasa con estas coimas, con este gobierno de mierda”, señaló. “Hay mucha gente que votó a Milei y que cuando empezó a hacer todo el ajuste decía que había que darle tiempo. Bueno, pasaron dos años. Se terminó el tiempo. Ya está.”
En este contexto adverso, Alper mantiene una posición optimista respecto de la performance de su propio frente en los comicios del domingo. Afirma que en la cuarta sección hará una buena elección y que Gustavo Arabia, el primer candidato a senador, logrará acceder a una banca en la Legislatura. “También vamos a tener concejales en varios distritos”, aventuró.
Con ese haber, Es con Vos, Es con Nosotros buscará “formar un equipo en la provincia de Buenos Aires para sacar a toda esta banda de delincuentes”, dijo Alper, aclarando que aplica el concepto tanto al gobierno de Axel Kicillof en la Provincia como al de Milei.
“No sabemos qué va a pasar en el ’27. Nadie sabe qué más se le va a ocurrir a esta gente para joder a los demás. Pero vamos a verificar todas las truchadas que quieran hacer, votarles todas las truchadas en contra, y no vamos a arreglar con nadie. Vamos a formar un equipo para sacarlos”, dijo el dirigente.