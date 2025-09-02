Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 RECTA FINAL

Jaime Alper: “Fuerza Patria y LLA son dos monstruos que se están matando entre ellos”

El dirigente y candidato de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros acusó a los dos grandes frentes electorales de causar “desorganización y desprolijidad” en todo el proceso con la introducción de la boleta única y el desdoblamiento, perjudicando a los frentes más pequeños. Pero se mostró confiado en que su movimiento tendrá un senador y varios concejales y buscará “formar un equipo para sacar a esta banda de delincuentes”.

Compartir