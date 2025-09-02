Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 A TODOS POR IGUAL

El interior bonaerense está bajo agua y en los distritos reclaman obras a Nación y Provincia

Algunos municipios bonaerenses sufren las consecuencias de las lluvias. La falta de obras es notoria y los dirigentes alzaron la voz para exigir más infraestructura en los territorios

