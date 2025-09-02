Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 TIEMPO DE DESCUENTO

Kicillof pide prórroga a la Legislatura para presentar el Presupuesto 2026 de la Provincia

El Ejecutivo envió una nota a las cámaras solicitando ampliar el plazo para ingresar la iniciativa. Asegura que es imposible confeccionar el cálculo de recursos y gastos, así como la Ley Impositiva, sin datos del Presupuesto de la Nación.

