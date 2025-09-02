Apps
Martes, 2 septiembre 2025
TIEMPO DE DESCUENTO

Kicillof pide prórroga a la Legislatura para presentar el Presupuesto 2026 de la Provincia

El Ejecutivo envió una nota a las cámaras solicitando ampliar el plazo para ingresar la iniciativa. Asegura que es imposible confeccionar el cálculo de recursos y gastos, así como la Ley Impositiva, sin datos del Presupuesto de la Nación.

El gobierno de Axel Kicillof dirigió una nota a la Legislatura para solicitar la prórroga para la presentación del Presupuesto provincial 2026, cuyo plazo máximo está fijado en el 31 de agosto.

A pesar de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, asegurase días atrás que la iniciativa del Ejecutivo sería presentada en tiempo y forma, el Gobierno provincial envió una comunicación dirigida a los titulares de las cámaras de Senadores, Verónica Magario, y de Diputados, Alexis Guerrera, para modificar la normativa contemplada en la Constitución bonaerense.

En el texto aseguran que “para la elaboración de los proyectos de ley mencionados (Presupuesto y Ley Impositiva) es preciso disponer de información que proviene del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de tener certeza sobre aspectos relevantes relacionados con el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas, así como los recursos tributarios de origen nacional”.

“Ante ello, y a efectos de mantener debidamente informado a ese Honorable Cuerpo, le comunicamos la imposibilidad de remitir los proyectos citados precedentemente con anterioridad a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, cuya fecha legal se encuentra establecida en el artículo 26 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.

Cabe recordar que la Provincia no tuvo Presupuesto aprobado este año, luego de que oficialismo y oposición no pudiesen llegar a un acuerdo legislativo, por lo que el Ejecutivo funciona con un cálculo de recursos y gastos prorrogado.


 

