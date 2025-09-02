2 de septiembre de 2025
ÚLTIMOS RECURSOS
La Pantera Rosa y un gobernador, refuerzos de Somos en la recta final de la campaña
La UCR apostó por la alta imagen del mandatario santafecino, que grabó videos para candidatos de la Tercera y la Octava. El personaje de animación se consolida como atractivo del espacio que apostó por ese color en su boleta.
La campaña electoral rumbo a las legislativas del domingo 7 de septiembre ingresa en la recta final, marcada por los escándalos de presunta corrupción en sectores del gobierno de Javier Milei que amenazan con nacionalizarla.
En medio de un clima de agitación, Somos Buenos Aires repite como un mantra su leit motiv: “Ni unos ni otros, ni kirchneristas ni libertarios”, buscando recoger votos anti-peronistas a un lado y desencantados de Javier Milei por el carril contrario.
A falta de unos pocos días para el cierre del recorrido pre-electoral, la alianza de centro busca mejorar sus chances en una región de la provincia de Buenos Aires que le es esquiva y donde pareciera no encontrar un discurso que le permita instalarse con fuerza: el Conurbano.
Por este motivo, el primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección, Pablo Domenichini -titular de la Convención de Contigencia de la UCR bonaerense- busca un golpe de efecto al introducir en la campaña a Maximiliano Pullaro, gobernador boina blanca de Santa Fe.
El legislador participó de un encuentro con el mandatario de esa provincia, que integra el espacio Provincias Unidas creado por los gobernadores de Grito Federal, quien protagonizó un video en el que se anuncia como mandatario de la provincia “invencible” de Santa Fe, recomendando votar al actual diputado bonaerense en la determinante Tercera Sección.
No fue el único integrante de la alianza que buscó explotar la alta imagen del santafecino. También grabó un video, casi idéntico en formato y discurso, el postulante a primer diputado provincial por la Octava, Pablo Nicoletti.
El platense se muestra activo en las redes sociales, paseando la boleta y los panfletos de color rosa por diferentes barrios de la capital provincial, y sumando a un personaje que acompaña las recorridas.
Se trata de la Pantera Rosa, personaje de la serie animada que es tomado casi como un símbolo de Somos en esta campaña y que también es “reivindicada” como propia por otro espacio que apostó al rosa en su boleta como Hechos, el sello de los hermanos Passaglia (Santiago, intendente, y Manuel, candidato a legislador) en San Nicolás.