Apps
Martes, 2 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
2 de septiembre de 2025
ECONOMIA

Coparticipación: los números que dejó el reparto de agosto y aviva el reclamo en PBA

La provincia de Buenos Aires recibió transferencias por $1,16 billones, aunque desde el gobierno bonaerense advierten sobre el impacto del esquema estructural y cuestionan la política fiscal de Javier Milei.

Coparticipación: los números que dejó el reparto de agosto y aviva el reclamo en PBA
Compartir

En agosto de este año llegaron al territorio bonaerense $1.164.746,5 millones en concepto de coparticipación nacional, mientras que en el mismo mes de 2024 la transferencia había sido de $836.571,3 millones. La diferencia de $328.175,2 millones implicó un crecimiento interanual del 39,2% en los recursos federales enviados a la Provincia. En recientes declaraciones a Página/12, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, advirtió sobre el “daño enorme” que el presidente Javier Milei le produce al país en general y al distrito en particular. “La provincia de Buenos Aires tiene una situación estructural problemática vinculada a la coparticipación federal: recibe recursos por el 22% del total que distribuye el Estado nacional pero aporta cerca del 40%”, remarcó.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en agosto de 2025 el gobierno nacional giró al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $5.127.000 millones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontada la inflación del período, el incremento fue del 2,4% real. La coparticipación neta, sin leyes complementarias ni compensaciones, registró un aumento real del 3,2%, explicado principalmente por la suba interanual del 11% en la recaudación del impuesto a las ganancias. Este resultado estuvo influenciado por la modificación en el esquema de anticipos de personas jurídicas, que redujo los pagos en junio e incrementó los de los meses siguientes.

Por otro lado, la recaudación de IVA mostró apenas un 0,4% de crecimiento real interanual en agosto, de acuerdo con la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP). En conjunto, IVA y Ganancias arrojaron una suba real interanual del 4,6%. En los primeros ocho meses del año, la variación acumulada de ambos tributos fue positiva en un 1%. El resto del incremento de las transferencias, estimado en 4,2%, respondió principalmente a la recaudación de otros impuestos coparticipables, en especial el que grava los combustibles.

En el acumulado a agosto de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $38.703.000 millones, con una suba real del 4,1% respecto de 2024. No obstante, al comparar con el mismo período de 2023, los envíos reales resultaron 10% menores.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RECTA FINAL

Acorralados por los audios, el Gobierno ve un oscuro panorama para el 7 de septiembre

“Estamos preocupados, porque mucha gente va a votar como si todo fuera un desastre”, dijo Bullrich. En Casa Rosada creen que sacar cuatro puntos menos que el peronismo sería “óptimo”. Diputados de la oposición piden reunión "urgente" de comisión de Libertad de Expresión.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Acorralados por los audios, el Gobierno ve un oscuro panorama para el 7 de septiembre

Hijo de un concejal K dejó a un vecino con la mandíbula rota por creer que era militante libertario

Chau caravanas: La Libertad Avanza cerrará su campaña bonaerense bajo techo

El Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó las rendiciones de 15 Consejos Escolares

En “descomposición”: el duro diagnóstico de Carlos Bianco sobre el presente de LLA

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET