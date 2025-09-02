Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 ECONOMIA

Coparticipación: los números que dejó el reparto de agosto y aviva el reclamo en PBA

La provincia de Buenos Aires recibió transferencias por $1,16 billones, aunque desde el gobierno bonaerense advierten sobre el impacto del esquema estructural y cuestionan la política fiscal de Javier Milei.

