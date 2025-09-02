Choque en la estación: Katopodis resistió un intento de la Federal de evitar que reparta volantes

RECTA FINAL

Acorralados por los audios, el Gobierno ve un oscuro panorama para el 7 de septiembre “Estamos preocupados, porque mucha gente va a votar como si todo fuera un desastre”, dijo Bullrich. En Casa Rosada creen que sacar cuatro puntos menos que el peronismo sería “óptimo”. Diputados de la oposición piden reunión "urgente" de comisión de Libertad de Expresión.