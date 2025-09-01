Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2025 RUMBO A LAS URNAS

Carlos Fara en Desconfiados: escenario rumbo a septiembre y la mirada de la cautelar del gobierno

El consultor político dialogó con Desconfiados sobre la elección provincial correntina, su impacto en la provincia de Buenos Aires y también se refirió al anuncio de Adorni relacionado a los audios de Spagnuolo

