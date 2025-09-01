1 de septiembre de 2025
LOS TAPÓ EL AGUA
Reunión de urgencia por inundaciones: el campo y la UIA piden reactivar obras paradas
El Consejo del Salado mantuvo un encuentro urgente por los anegamientos en el campo bonaerense. Pedirán asistencia para los distritos y le reclamarán a Caputo que se terminen obras clave.
Entidades del campo y de la industria mantuvieron ayer una reunión de urgencia por las inundaciones en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. Pedirán asistencia para los distritos afectados y le reclamarán al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que reactive obras clave que permanecen paralizadas.
El encuentro, que se realizó en forma telemática, congregó a los integrantes del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, a raíz de la emergencia hídrica que se vive en el interior provincial.
Participaron representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
En el cónclave virtual, los dirigentes del campo y la industria decidieron emprender una serie de reclamos para que se retomen las obras hídricas en la zona de los partidos de Veinticinco de Mayo, Roque Pérez y Lobos.
Para eso, pedirán sendas audiencias con Caputo; con el secretario de Coordinación de Infraestructura, Martín Maccarone, y con el subsecretario de Recursos Hídricos, Bartolomé Heredia.
La intención es que se finalicen los trabajos iniciados (y luego detenidos) para la ampliación de la capacidad del río Salado, que tienen como objetivo evitar el desborde de las aguas en esa zona productiva del interior bonaerense.
En particular, piden que se reanuden las obras de dragado del Tramo IV.2, que se extiende entre los municipios mencionados. Es una obra que forma parte del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
El Consejo ya había reclamado en mayo último que se retomara esta obra puntual “de manera inmediata”. Y señalaron que la propia Subsecretaría de Recursos Hídricos había “calificado como prioritario” el Plan Maestro. Sin embargo, su continuación aún está en veremos.