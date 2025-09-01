Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2025 LOS TAPÓ EL AGUA

Reunión de urgencia por inundaciones: el campo y la UIA piden reactivar obras paradas

El Consejo del Salado mantuvo un encuentro urgente por los anegamientos en el campo bonaerense. Pedirán asistencia para los distritos y le reclamarán a Caputo que se terminen obras clave.

Compartir