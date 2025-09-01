Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2025 DOLOR VERDE

Volvió a subir el dólar: cerró a $ 1385 y pasó los $ 1400 para minoristas

El dólar oficial se acercó al tope superior de la banda y a los 1400 pesos. El minorista cerró a 1390, después de llegar a $ 1407.

