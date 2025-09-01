1 de septiembre de 2025
¿FELIZ DÍA DE LA INDUSTRIA?
Acampe frente a una planta en Pilar por el anuncio de 300 despidos
Trabajadores de la fábrica de porcellanato ILVA mantienen una protesta desde el viernes tras el cierre intempestivo de la planta. La empresa habría anticipado que a lo largo de esta semana llegarán los telegramas de despido.
La crisis del sector industrial en la provincia de Buenos Aires, con cierres de plantas y líneas de producción y despidos masivos, no cede. En la víspera del Día de la Industria, unos 300 trabajadores de la fábrica ILVA mantienen un acampe frente a la planta de la empresa en el parque industrial de Pilar, que cerró sus puertas sin aviso el viernes pasado.
Los trabajadores están apostados desde ese día a la entrada de la planta, que quedó inactiva “hasta nuevo aviso” por decisión de la empresa, que habría anunciado que a lo largo de esta semana llegarían los telegramas de despido, según fuentes sindicales.
ILVA se dedica a la fabricación de pisos y revestimientos cerámicos, con el porcellanato como producto estrella.
El delegado sindical de los ceramistas, Lucas Duarte, dijo que la empresa ya había dado señales de un inminente cierre de la planta, cuando dejaron de comprar insumos para la producción. Antes habían recurrido a suspensiones rotativas y turnos reducidos. Pero el viernes directamente cerraron con candado la entrada de la planta. Desde entonces, los trabajadores llevan a cabo su acampe.
Se trata de un conflicto más en el sector ceramista, uno de los que resultan golpeados por la crisis económica, con bajas ventas por la recesión y la apertura de importaciones.
Un caso emblemático fue el de la ceramista Cerro Negro, en Olavarría, que derivó en la desvinculación de un centenar de trabajadores, con la reincorporación parcial de los despedidos tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.