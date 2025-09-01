Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2025 ¿FELIZ DÍA DE LA INDUSTRIA?

Acampe frente a una planta en Pilar por el anuncio de 300 despidos

Trabajadores de la fábrica de porcellanato ILVA mantienen una protesta desde el viernes tras el cierre intempestivo de la planta. La empresa habría anticipado que a lo largo de esta semana llegarán los telegramas de despido.

