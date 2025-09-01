Kicillof y Milei eligen el Conurbano para subirse al ring y cerrar la campaña en PBA

El primer test electoral en la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca y el peronismo se prepara para una batalla clave concomo principal adversario.continuará al frente de la campaña al igual quey se esperan días frenéticos. La apatía, las peleas internas y los supuestos hechos de corrupción del Gobierno nacional ponen condimento a los comicios del domingo.El Presidente eligió día 3 de septiembre para desembarcar en el distrito deluego de su accidentada caravana de la semana pasada en. Para evitar nuevos repudios, eligió la sede del Club Atlético Villa Ángela y ya comenzó el operativo para salvaguardar su figura ante la posibilidad de nuevas protestas en su contra.La actividad de Milei será en el marco delque tiene a sus funcionarios en la mira, incluso a su hermana Karina. No obstante, el Jefe de Estado evita meterse de lleno en la controversia que golpea en la línea de flotación del Gobierno.Tras su acto en Moreno,con la intención de mantener reuniones con diferentes actores. Asimismo, se espera que también vaya a Las Vegas para encontrarse con Fátima Flores, la imitadora con la que hasta hace algún tiempo mantenía una relación.En cuanto a su jornada en el municipio de la Primera Sección, el ministro de Gobierno,, expresó que hay diálogo “permanentemente en materia de seguridad o cuando hay cualquier tipo de evento o de visita, eso es de rutina”. En ese sentido, sostuvo que “las fuerzas federales se ponen en contacto con la policía de la provincia de Buenos Aires para asegurar el correcto desempeño de los operativos”.“Nosotros vamos a seguir colaborando cada vez que nos pida el gobierno nacional, las fuerzas federales, la casa militar, con lo que corresponde a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires”, expresó sobre el operativo de seguridad y la atención trasPor su parte, Fuerza Patria continúa con la misma lógica de campaña en la que cada sector implementa su receta en los distintos territorios. En ese marco,, pero sin un itinerario cerrado del todo.A priori no se espera un cierre de campaña como los que suele hacer el peronismo y la idea -al menos desde lo que planean en la Gobernación- es sostener jornadas con varias acciones por día y sin tanto aparato. Por ese motivo, no se prevé un acto multitudinario con todos los candidatos ni tampoco una foto con. Sin embargo, con tantas indefiniciones nadie descarta nada.La idea, además, es instalar un búnker en La Plata pero hasta el momento no hay confirmación oficial. Mientras tanto, este miércoles se llevará a cabo una, dijo Bianco sobre el camino emprendido por Fuerza Patria de cara a las elecciones provinciales de este domingo. Entonces, resaltó que “me parece que fue una campaña muy territorial, como se suele decir. No es una campaña, son ocho campañas porque son ocho secciones electorales”.Luego, afirmó: “El Gobernador, más allá de cada uno de los candidatos, en cada una de las secciones electorales, en cada uno de los municipios,. Estuvo participando en todas las en actividades de las secciones electorales, estuvo permanentemente haciendo recorridos. No sólo por el Conurbano, sino por el interior de la Provincia Buenos Aires”.