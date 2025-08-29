Volver | La Tecla Nacionales 29 de agosto de 2025 GOLPE AL PODER ADQUISITIVO

El otro 3% que afecta al bolsillo: la inflación en alimentos tuvo un nuevo salto en agosto

Un informe privado dio a conocer que en el octavo mes del año los productos de primera necesidad subieron tras el movimiento en el dólar. El impacto de la devaluación en la góndola.

Compartir