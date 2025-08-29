Apps
Nuevo ranking: senadores bonaerenses con desempeño dispar en el conteo nacional

El último informe de agosto 2025 muestra contrastes en la representación de la Provincia de Buenos Aires en la Cámara Alta: dos legisladores entre los veinte con mejor diferencial de imagen y una referente ubicada en los últimos lugares del país.

Los senadores de la Provincia de Buenos Aires presentan un desempeño dispar en el ranking nacional de imagen correspondiente a agosto de 2025 que realiza la consultora CB. El radical Maximiliano Abad se ubica en el puesto 12, con saldo positivo en su diferencial, mientras que el peronista Eduardo “Wado” de Pedro aparece en el puesto 18, también dentro de los veinte mejores evaluados. En contraste, la camporista Juliana di Tulio ocupa el puesto 65 de 72, con uno de los diferenciales más negativos del país.

A nivel general, el senador con mejor diferencial de imagen es Luis Juez (Córdoba), con -5,9%. Lo siguen Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), con -6,0%, y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), con -6,2%.

En el extremo opuesto, los peores resultados corresponden a Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), con -35,7%; Oscar Parrilli (Neuquén), con -35,2%; y Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires), con -34,6%.

El mayor crecimiento lo registró Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), que subió +4,6 puntos porcentuales respecto a julio. La mayor caída, en tanto, fue para Álvarez Rivero, que perdió -13,1 puntos en su diferencial de un mes a otro.

Por otro lado, la senadora Carolina Moisés (Jujuy) se mantiene como la de mayor nivel de desconocimiento, con un 86,7% de “no sabe/no contesta” a nivel nacional.

La radiografía bonaerense exhibe un contraste marcado: Abad y De Pedro logran sostenerse con buena imagen y competitividad, mientras que Di Tulio se hunde en los últimos puestos del ranking. La diferencia entre ellos refleja tanto la capacidad de algunos liderazgos provinciales para proyectarse a nivel nacional como las dificultades de otros para revertir un fuerte rechazo social.

