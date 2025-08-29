Apps
Viernes, 29 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
29 de agosto de 2025
A PREPARAR LA BILLETERA

Alquileres, prepagas, colectivos y más: todas las subas que se vienen en septiembre

En el inicio del mes de la primavera, hay cinco aumentos confirmados que golpearán el bolsillo de los argentinos.

Alquileres, prepagas, colectivos y más: todas las subas que se vienen en septiembre
Compartir

Septiembre se viene con alzas de las prepagas, boleto de colectivo y subte, tarifas de servicios públicos, combustibles y cuotas de colegios, entre otros servicios, que se sumarán al índice general de precios (IPC) que mide el INDEC.

Combustibles

El Gobierno oficializó la actualización de los impuestos a los combustibles. La medida comenzará a regir a partir del 1° de septiembre e incidirá en los valores de la nafta y el gasoil, productos que representan más del 80% de la demanda de combustibles líquidos en el mercado interno.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

Tarifas de luz, gas y agua

Este viernes, el Gobierno definió el nuevo precio mayorista para la energía eléctrica, que quedará desde el lunes 1 en $13.554/MWh, con un alza de 0,5% sobre los vigentes.

El nuevo valor se traslada a las boletas finales y se suma a otros costos de transporte y distribución, establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI) y que tienen incrementos mensuales en línea con la inflación.

Para el gas, el Gobierno aumentó de 6,60% a 6,80% el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para financiar a los usuarios del régimen de zona fría.

Por otra parte, el servicio de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) ajusta su tarifa de forma mensual mediante el coeficiente K. Para septiembre, habrá un incremento de hasta 1% sobre la boleta.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 1,4% y 1,9% en septiembre. Además, la suba también aplica a los copagos. Según la justificación de las compañías, el alza se da por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud.

Alquileres

En cuanto al sector inmobiliario, los contratos que todavía se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento del 50,3%. Este incremento se calcula en función del índice del Banco Central que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Colectivos en PBA

Desde el 1° de septiembre, el boleto de colectivo en territorio bonaerense tendrá un incremento del 3,9%, por lo que las nuevas tarifas de las líneas numeradas del 200 en adelante serán las siguientes:

-Boleto mínimo (viajes de entre 0 y 3 kilómetros): de $509,39 a $529,25.
-Tramo de 3 a 6 km: $589,59;
-De 6 a 12 km: $635;
-De 12 a 27 km: $680,47;
-Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $841,51 hasta $1153,72.

Colectivos en CABA

Los cuadros tarifarios de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires también subirán 3,9%. Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas porteñas serán:

-Boleto mínimo: de $506,39 a $526,13.
-Tramo de 3 a 6 km: $586,12.
-De 6 a 12 km: $631,27.
-De 12 a 27 km: $676,47.

Además, CABA sufrirá el aumento en las tarifas del subte. El boleto pasará de $1031 a $1071,20 desde el 1° de septiembre. Por su parte, el premetro tendrá un salto de $360,85 a $374,92.

Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados porteños

-Nivel inicial y primario: cuotas desde $36.839 y $170.411, según la subvención estatal que tengan (del 100 al 40%).
-Secundaria: de los $46.807 a $221.473.
-Secundarios técnicos: de $64.327 a $244.365.

Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados bonaerenses

-Nivel inicial y primario: $29.180 para los de aporte 100% estatal y $131.840 para los que tienen el 40%.
-Secundaria: entre $32.160 y $137.080.
-Secundaria técnica, agraria y especializadas en arte: de $37.070 a $196.060

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DECLARACIONES

Críticas contra Nación: la recesión golpea a la producción bonaerense

La producción de hierro, cemento y neumáticos registra fuertes desplomes en julio; el ministro Pablo López advierte por el impacto en el empleo bonaerense.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La muerte de una mascota que terminó con un intendente en tribunales y en el calvario de una vecina

Otra vez la violencia: Karina y Martín Menem tuvieron que huir durante una caravana

El único municipio donde el peronismo no tendrá lista

“Mucha pornografía”: la insólita acusación de Elisa Carrio contra Milei

Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de las imágenes de su hija desnuda

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET