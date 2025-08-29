Apps
Viernes, 29 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
29 de agosto de 2025
POPULAR EN LA WEB

Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de las imágenes de su hija desnuda

El empresario reveló el estado de salud que atraviesa Sasha Samid, luego de que se conociera un clip de una joven corriendo sin prendas en el aeropuerto.

Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de las imágenes de su hija desnuda
Compartir

A través de las redes sociales, el empresario Alberto Samid se refirió a los hechos acontecidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Todo comenzó cuando se conoció públicamente un video donde se veía a una mujer corriendo desnuda por el lugar.

Posteriormente, se supo que se trataba de Sasha Samid, una de las seis hijas de Alberto Samid. Muchas de las personas que aguardaban por la zona de check-in de Aeropuerto Argentina 2000 grabaron la secuencia y subieron a las redes, convirtiendo el registro en un hecho viral.

Sasha Samid fue demorada y trasladada a un sector privado. Se constató que la hija del “Rey de la Carne” sufre un trastorno psiquiátrico y, según su padre, las derivaciones de un nuevo medicamento que le fue recetado provoco la crisis. 
 

Luego del episodio, el empresario posteó en las redes: “Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza”.

En el cierre de su comunicado, Samid agradeció la preocupación de quienes se interesaron por la situación y aseguró que su hija ya se encuentra estable: “Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”.

Dada la situación y el alcance que tuvo el incidente, la aclaración por parte del empresario busca poner fin a los rumores y especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes virales.

Video: cortesía Fede Flowers
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DECLARACIONES

Críticas contra Nación: la recesión golpea a la producción bonaerense

La producción de hierro, cemento y neumáticos registra fuertes desplomes en julio; el ministro Pablo López advierte por el impacto en el empleo bonaerense.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La muerte de una mascota que terminó con un intendente en tribunales y en el calvario de una vecina

Otra vez la violencia: Karina y Martín Menem tuvieron que huir durante una caravana

El único municipio donde el peronismo no tendrá lista

“Mucha pornografía”: la insólita acusación de Elisa Carrio contra Milei

Una “margarita” se pasó al jardín del abadismo: las secuelas del cierre de listas

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET