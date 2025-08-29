29 de agosto de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
LLA lanzó un nuevo spot en una escuela abandonada para reforzar su discurso contra el kirchnerismo
La alianza La Libertad Avanza utilizó como escenario la ex EP N° 63 que fue usurpada y recuperada, con un mensaje directo contra el peronismo k y el gobernador Axel Kicillof. “Este 7 de septiembre hay que llenar las urnas para decir fuerte, claro y sin miedo: kirchnerismo nunca más”, apuntan los candidatos a concejales en el video.
La campaña de La Libertad Avanza en Mar del Plata sumó un nuevo capítulo con un spot que vuelve a apuntar contra el kirchnerismo. Esta vez, el escenario elegido fue una escuela abandonada y usurpada, que meses atrás fue desalojada por la Patrulla Municipal. El mensaje: “Kirchnerismo nunca más”.
El video, grabado en el edificio de la ex Escuela Primaria Nº 63, ubicada en el Barrio Belgrano, muestra aulas deterioradas, sillas y bancos tirados, y el paso del tiempo marcado en cada rincón. Los candidatos locales de LLA utilizaron ese contexto para reforzar su mensaje electoral.
“Esta escuela tenía que ser un lugar para que los chicos de Mar del Plata aprendan”, abre Fernando Muro, primer candidato a concejal. Mientras, Rolando Demaio agrega: “Pero como todo lo que toca al kirchnerismo quedó cerrado, en el olvido y convertido en un aguantadero”.
El guión continúa con un tono acusatorio: “No fue un error, fue una decisión política”, dispara Agustina Marchén. “Este edificio fue saqueado y vandalizado”, apunta Carolina Muzzio.
Daniel Martínez, agente del CPM que participó en el operativo de desalojo, refuerza: “Y nosotros sacamos a los usurpadores que ellos dejaron entrar”. En conjunto, los postulantes subrayan: “Años de abandono. Generaciones condenadas. Inoperancia. Impunidad. Los chicos no pueden aprender rodeados de delincuentes”.
El spot cierra con la apelación directa de Muro: “Este 7 de septiembre hay que llenar las urnas para decir fuerte, claro y sin miedo: kirchnerismo nunca más”.
El candidato compartió el video en redes con un mensaje aún más filoso: “Escuelas que son aguantaderos de usurpadores y narcos, nunca más. Chicos rodeados de delincuentes, nunca más”. “Edificios abandonados cuando hay escuelas que los necesitan, nunca más. Kicillof adoctrinando, nunca más. Naturalizar que los chicos tengan que estudiar en medio del abandono, nunca más. Kirchnerismo, NUNCA MÁS”, concluyó el secretario de Desarrollo Local.
El trasfondo político es evidente: a pocos días de las elecciones bonaerenses, LLA busca polarizar con el kirchnerismo y colocar la educación en el centro de la discusión. La escuela abandonada funciona como símbolo de un relato que apunta directo a la gestión de Axel Kicillof y que, en Mar del Plata, pretende disputarle terreno a un electorado que ya encontró en la crítica al kirchnerismo un terreno común con el discurso de Guillermo Montenegro.