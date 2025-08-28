28 de agosto de 2025
POR EL MEDIO
Petrecca llamó a decirle “nunca más” a la corrupción
El intendente y candidato a senador dijo que apoyó a Milei en su momento porque venía a combatir la corrupción, y que le genera “desesperanza” el escándalo por las supuestas coimas con fondos de la ANDIS. También se diferenció del kirchnerismo y dijo que Somos viene a mostrar que la provincia “se puede gobernar con transparencia”.
El intendente de Junín y candidato a senador provincial por la cuarta sección electoral, Pablo Petrecca, llamó a decirle “nunca más” a la corrupción, en referencia al escándalo por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo que apuntan a una presunta trama de coimas que involucraría a la hermana del presidente de la Nación, Javier Milei.
“Corrupción nunca más”, dijo Petrecca. Y también dijo que siempre estuvo “en la vereda de enfrente” del kirchnerismo y por eso, en su momento, apoyó a Milei para el ballotage de 2023.
“Había dos modelos: o la continuidad del desastre que venía haciendo el kirchnerismo, o uno distinto, que proponía ponerle fin a la corrupción. Me genera desesperanza si estas acusaciones contra el gobierno nacional son reales”, dijo Petrecca. “Por eso es fundamental que dé claridad la Justicia.”
El candidato del frente Somos Buenos Aires (SBA) dijo respecto del kirchnerismo: “Somos los únicos que podemos ganarle en la cuarta sección electoral”.
“Hoy queremos demostrar que en la provincia de Buenos Aires se puede gobernar con transparencia y darles respuestas a las necesidades de los vecinos. Es necesario impulsar una renovación que tenga en cuenta la mirada de los municipios, porque somos nosotros quienes sabemos cómo resolver los problemas de los bonaerenses, concretamente porque lo hacemos todos los días”, apuntó el alcalde juninense.
“Hoy nos encontramos con una provincia burocrática, que abandonó las ciudades, donde hay un delito cada dos minutos. Queremos mostrar que en el interior de la provincia de Buenos Aires las cosas se hacen bien”, añadió Petrecca.