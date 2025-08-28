Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2025 POR EL MEDIO

Petrecca llamó a decirle “nunca más” a la corrupción

El intendente y candidato a senador dijo que apoyó a Milei en su momento porque venía a combatir la corrupción, y que le genera “desesperanza” el escándalo por las supuestas coimas con fondos de la ANDIS. También se diferenció del kirchnerismo y dijo que Somos viene a mostrar que la provincia “se puede gobernar con transparencia”.

Compartir