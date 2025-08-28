28 de agosto de 2025
EN CORRIENTES
Otra vez la violencia: Karina y Martín Menem tuvieron que huir durante una caravana
El acto de apoyo a un candidato local derivó en tensión e incidentes; militantes libertarios agredieron a periodistas que cubrían el evento. La hermana del Presidente y el diputado tuvieron que suspender la actividad y retirarse en auto. Otros dos actos, suspendidos.
Un día después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina debieran terminar prematuramente una caravana por Lomas de Zamora y huir del lugar luego de que los apedrearan, junto al diputado José Luis Espert, al candidato Maximiliano Bondarenko y otros dirigentes libertarios, Karina y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvieron que hacer lo mismo cuando estalló la tensión durante una recorrida por Corrientes. En los incidentes fueron atacados periodistas que cubrían el evento.
La hermana presidencial y secretaria general de la Presidencia, que se encuentra en el centro de la polémica por la difusión de audios que la involucran en un presunto esquema de corrupción con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), había viajado a Corrientes junto a Menem para realizar una caravana en apoyo al candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.
Sin embargo, se produjo un escenario de tensión, en el que hubo corridas y empujones. Ambos tuvieron que subirse a un automóvil y abandonar el lugar. Pocos segundos después, periodistas del canal A24 fueron agredidos por militantes libertarios, uno de los cuales sería un custodio de Karina Milei.
“¡Están agrediendo a mi cámara! ¡LLA está agrediendo!”, exclamó Cecilia, la movilera del canal, mientras transmitían en vivo. Poco después fue ella misma la agredida.
Hoy, además, Karina decidió suspender dos actos que tenía previstos en la provincia de Buenos Aires, uno en Olavarría y otro en Azul. El argumento fue que para el sábado, fecha de las visitas a esos distritos, hay previsión de lluvia.