Buenos Aires 28 de agosto de 2025 VIOLENCIA EN LOMAS

El gobierno identificó a tres presuntos agresores y efectuó una denuncia penal

Luego de las agresiones a Javier Milei, desde el ministerio de Seguridad de la nación realizaron una denuncia penal tras los hechos de violencia y habrían identificado a tres agresores.

