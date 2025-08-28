28 de agosto de 2025
VIOLENCIA EN LOMAS
El gobierno identificó a tres presuntos agresores y efectuó una denuncia penal
Luego de las agresiones a Javier Milei, desde el ministerio de Seguridad de la nación realizaron una denuncia penal tras los hechos de violencia y habrían identificado a tres agresores.
Luego de la caravana fallida del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, que terminó con los funcionarios nacionales yéndose en moto escoltados por efectivos policiales, el gobierno nacional difundió los identikits de los tres presuntos agresores contra los funcionarios nacionales.
Las tres personas identificadas serían Diego Martín Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky. Según indicaron, se dispuso a la detención de Florentin, un joven de 22 años, por "arrojar elementos contundentes".
En esa línea, desde el Ministerio de Seguridad Nacional presentaron una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.
Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich emitieron un comunicado donde sentenciaron que: “los hechos revisten una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional”.
“En la presentación judicial se solicitó que se profundice la investigación para esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una planificación deliberada y coordinada por parte de un grupo de personas, lo que podría derivar en una calificación legal más severa”, añadieron en el escrito que difundieron por redes sociales.
En ese escrito ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, el Gobierno pide profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos.
Los identikits que presentó el gobierno son de Diego Paz, integrante de la barra brava disidente del Club Arsenal de Sarandí. Thiago Florentín, joven de 22 años quien fue señalado como el que arrojó “elementos contundentes” a la camioneta que trasladaba al presidente Javier Milei y a los funcionarios nacionales y provinciales.
El tercero pertenece a José Marcelino Dabrowsky, de 56 años que sería militante de la agrupación H.I.J.O.S.
En esa línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a los hechos de violencia ocurridos en Lomas de Zamora. En una entrevista por streaming, el gobernador sentenció: “Repudio la violencia en todas sus formas. A mí me han insultado mucho, hasta el propio presidente, y nunca respondimos de la misma manera. El operativo de la Provincia estuvo bien. Es lógico que en medio de un ataque a discapacitados pueda haber enojo".
“El gobierno está atravesando un momento donde hay denuncias de corrupción graves y no pudieron dar respuestas. Es lógico que en una situación así pueda haber enojo”, sentenció el mandatario bonaerense