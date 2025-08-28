Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2025 METEN PRIMERA

Activan la comisión investigadora por el caso Libra: la preside el “lilito” Ferraro

Con el apoyo del peronismo, el titular de la Coalición Cívica quedó al frente del grupo legislativo que indagará sobre el criptoescándalo. Los libertarios, el PRO y la UCR se fueron.

