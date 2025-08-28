28 de agosto de 2025
METEN PRIMERA
Activan la comisión investigadora por el caso Libra: la preside el “lilito” Ferraro
Con el apoyo del peronismo, el titular de la Coalición Cívica quedó al frente del grupo legislativo que indagará sobre el criptoescándalo. Los libertarios, el PRO y la UCR se fueron.
El oficialismo sufrió un nuevo revés en el Congreso hoy, ya que, pese a su impugnación, no pudo evitar que se activara la comisión investigadora por el caso Libra.
El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quedó al frente del grupo de legisladores que debe indagar en los vericuetos de la criptoestafa, que tiene en su centro al presidente de la Nación, Javier Milei, y a su hermana Karina, además de a varios personajes del mundo de la economía cripto.
El sector conformado por La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se retiró de la reunión al no poder impedir que se procediera a conformar la comisión.
La designación del “lilito” Ferraro se dio por un acuerdo entre los bloques de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), Democracia para Siempre y Encuentro Federal.
El peronismo, inicialmente, buscaba ubicar en la presidencia a Sabrina Selva, pero, para no generar la sensación de que se trataba de una avanzada “kirchnerista” (a pesar de que Selva es massista), se llegó a un compromiso y se optó por ubicar allí a una figura opositora pero no peronista.
En tanto, la vicepresidencia de la comisión, en virtud de la ausencia de los libertarios y sus aliados, fue para el diputado del Partido Piquetero Juan Marino.