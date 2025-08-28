28 de agosto de 2025
FUERA DE COMPETENCIA
El único municipio donde el peronismo no tendrá lista
Pese a que la Junta Electoral oficializó listas de Fuerza Patria en distritos con disputa, hay un municipio en el norte bonaerense donde no estará la boleta dentro del cuarto oscuro.
El cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fue complicado para todo el peronismo, tanto por el pedido de prórroga para la presentación de los postulantes, como la posterior judicialización en algunos municipios importantes del Conurbano y el interior bonaerense.
Pese a que la mayoría de las listas fueron oficializadas, en un distrito de la Segunda sección todavía no aparece la nómina de Fuerza Patria, lo que todo indica que no tendrá lista local el próximo 7 de septiembre. Pese a los esfuerzos por parte del peronismo, en Rojas todavía no dieron el OK para que el peronismo tenga su representación.
“Todo indica que Rojas no tendrá lista”, sostuvo un dirigente de Fuerza Patria en el distrito del norte bonaerense. El distrito comandado por Román Bouvier es un caso particular en esta elección, ya que tendrá solamente cuatro listas oficializadas en septiembre. Ellas son La Libertad Avanza, Potencia, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social y el Partido Libertario, que según la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires la lista lleva solamente cuatro candidatos a concejales.
La Tecla consultó sobre el por qué de esta situación y desde el peronismo rojense sostuvieron que "ni el PJ de Rojas, ni La Cámpora ni el Movimiento Derecho al Futuro son responsables de esta situación". En esa línea, un dirigente del distrito de la Segunda le delegó dicha responsabilidad al Movimiento Evita.
De no presentar lista, el peronismo perderá mucha representación en el Concejo Deliberante de Rojas, ya que renueva dos de las cuatro bancas que posee. De las bancas restantes, nueve le pertenecen al oficialismo local y una a La Libertad Avanza.
Si se sostiene esta situación, Fuerza Patria en Rojas tendrá solamente dos ediles en la legislatura local, que le corresponden a Corina Cuitiño y a Ramiro Baguear, lo que generaría un panorama complicado para el peronismo local en vísperas a la próxima elección en el año 2027.
Por el momento, Rojas es el único distrito en el cual el peronismo no tendrá su lista local. En los últimos días, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio el visto bueno a las listas peronistas en varios distritos donde hubo disputas. Los casos más resonantes fueron en Morón, San Nicolás y Zárate, donde hubo una fuerte interna entre los diferentes espacios que componen Fuerza Patria.
Uno de los casos donde hubo mayor tensión fue en el distrito gobernado por Lucas Ghi, donde la Junta Electoral se hizo eco de una resolución de la Justicia y dio plazo al frente en Morón para que realicen la presentación de candidatos hasta las 16 de este viernes 22 de agosto, liderada por José María Ghi. Además, habilitó la recepción de boletas el día sábado 23 de agosto a partir entre las 10 y las 16 en la sede del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Por otra parte, ante la definición del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás, la Junta Electoral consideró “presentada en tiempo y forma” la lista de Fuerza Patria en San Nicolás, por lo que también quedará habilitada para estar en el cuarto oscuro el próximo 7 de septiembre. La boleta lleva a la presidenta del Consorcio del Puerto de San Nicolás a la cabeza de la lista de concejales peronistas en ese distrito de la Segunda Sección Electoral.