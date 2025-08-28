Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2025 FALTA NADA

Elecciones: la oposición pone la lupa sobre los contratos de la Provincia

Una bancada opositora presentó un pedido de informes “con carácter de urgencia” para saber si el Correo subcontrató a otras empresas para el escrutinio provisorio. Preocupan la “seguridad, transparencia y confiabilidad” del proceso.

