“Necesitamos salir de esa trampa, con dos espacios que gritan que su propuesta más importante es no votes al otro”

ENCUESTA

¿La imagen es todo?: el descontento y las preocupaciones marcan en camino electoral A menos de un mes de las legislativas, una encuesta de Trespuntozero revela que el 44,5% de los argentinos señala la corrupción como el mayor problema del país, desplazando a la inflación. El estudio también marca un retroceso en la imagen de Javier Milei (39,8% positiva) y un incipiente desencanto entre votantes libertarios, en un clima de fuerte polarización y desconfianza tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.