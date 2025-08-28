Apps
Jueves, 28 agosto 2025
Argentina
Buenos Aires
28 de agosto de 2025
BOMBERMAN

Candidato dinamita: competidor libertario quiere poner una bomba en la Cámara a la que se postula 

En un insólito spot, el candidato a diputado provincial del Partido Libertario de La Plata, José Ignacio Campodónico, salió a pedir el voto de los vecinos para “poner una bomba en la Legislatura, así dejan de malgastar la plata” de los bonaerenses. 

El candidato a diputado provincial del Partido Libertario de La Plata, José Ignacio Campodónico, salió a pedir que los vecinos lo elijan para “poner una bomba en la Legislatura, así dejan de malgastar la plata” de los bonaerenses. 

El empresario pyme dice estar “cansado de ver cómo estos delincuentes lo único que hacen es vivir de nuestros impuestos”, en referencia a los integrantes del Parlamento de la Provincia.

“Soy un vecino que quiere que las ideas de la libertad lleguen cada vez a más lugares y elijo la verdad antes que la demagogia, el trabajo antes que el clientelismo y la libertad antes que el sometimiento”, postuló el aspirante mileista.

 

Así las cosas, llamó a votar por su lista, la que supuestamente “representa los verdaderos valores de Javier Milei en la ciudad”.

“Acompañá a los verdaderos candidatos de Milei en La Plata. Votá por Milei, votá por la libertad, y por la renovación política de verdad”, es la arenga de Campodónico, quien compite con otras cuatro listas que responden al oficialismo nacional.
 

Buenos Aires

