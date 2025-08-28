Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2025 “SE ERRADICA CON CIENCIA”

Carbap apuntó contra el pedido de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa

La entidad, que agrupa a productores de La Pampa y Buenos Aires, pidió evitar decisiones apresuradas e inconsultas; además, solicitó la adecuación del plan. “La fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas, sino con ciencia”, advirtieron.

