Jueves, 28 agosto 2025
Argentina
Buenos Aires
28 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025

Escenarios cruzados: el voto bonaerense define la pulseada nacional

Un informe de la consultora PDN proyecta un escenario de máxima paridad en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con el 37% del padrón nacional, el distrito vuelve a posicionarse como el termómetro político del país, con Fuerza Patria y LLA–PRO cabeza a cabeza y un caudal de indecisos que puede inclinar la balanza.

Un informe de la consultora PDN anticipa un “empate técnico” entre Fuerza Patria y la alianza LLA–PRO de cara a los comicios legislativos del 7 de septiembre. La definición bonaerense, que representa el 37% del padrón nacional, será clave para el escenario político argentino.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, un estudio de la consultora PDN, dirigida por Pablo Das Neves, proyecta un panorama de máxima paridad en la provincia de Buenos Aires. El distrito más poblado del país concentra el 37% del electorado nacional y suele marcar tendencias que se replican en la política argentina.

El modelo desarrollado por la consultora combina encuestas, indicadores económicos, mediciones de confianza y coyuntura política bajo un sistema de proyección dinámica (“nowcast”), que se actualiza en tiempo real con múltiples fuentes.

Según la proyección base (escenario A), Fuerza Patria alcanzaría el 38,5% de los votos frente al 37,5% de LLA–PRO, con un 24% para otras fuerzas y un nivel de indecisos cercano al 12%. El oficialismo muestra solidez en el conurbano sur y La Plata, mientras que LLA mantiene fuerza en el interior rural y costero.

Estimación por sección
 

Sección

Fuerza Patria (PJ)

LLA–PRO

Otros

1ª (Noroeste GBA)

36%  

39%

25%

2ª (Norte interior)

29%

37%

34%

3ª (Sur GBA)

49%

34%

17%

4ª (Oeste interior)

31%

34%

35%

5ª (Costa Atlántica)

32%

44%

24%

6ª (Sudoeste)

28%

47%

25%

7ª (Centro-sur)

35%

40%

25%

8ª (La Plata)

39%

34%

27%


El informe también plantea escenarios alternativos:

Escenario B (oficialismo optimista): si la inflación se mantiene baja y mejora el salario real, LLA–PRO podría llegar al 41% contra 37% de Fuerza Patria, imponiéndose en 5 de las 8 secciones electorales.

Escenario C (oposición fortalecida): si se acentúan los escándalos y cae la confianza en el gobierno, Fuerza Patria lograría el 41% frente a 35% de LLA–PRO.

Las proyecciones confirman que el resultado bonaerense será decisivo no solo para el equilibrio legislativo provincial, sino también como termómetro político de alcance nacional.

Buenos Aires

