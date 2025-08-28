28 de agosto de 2025
NEGOCIACIONES
Hubo acuerdo con el Gobierno y los controladores aéreos levantaron el paro
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, cerraron un entendimiento paritario a última hora del miércoles y se suspendieron las medidas de fuerza.
Finalmente, luego de una ardua negociación, el Gobierno finalmente acordó con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
En ese marco, a través de sus redes sociales, Atepsa señaló que “tras las negociaciones, se acordó un acuerdo salarial bajo la pauta oficial. De este modo, queda asegurada la normalidad de todas las operaciones aéreas y la plena continuidad de la prestación de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos de todo el país”.
Así, los incrementos quedaron estipulados de la siguiente manera:
-1,3% a partir del 1 de junio
-1,3% a partir del 1 de julio
-1,3% a partir del 1 de agosto
-1,2% más el 4%, a partir del 1 de septiembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de agosto de 2025
-1,1% más 3%, a partir del 1 de octubre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 30 de septiembre de 2025
-1,1% a partir del 1 de noviembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de octubre de 2025.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmaron el acuerdo. “Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, destacó la cartera de Sandra Pettovello.
Vale aclarar que la mediación se dio luego de 3 días de interrupciones en la operación que llevaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar decenas de vuelos.