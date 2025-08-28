Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2025 NEGOCIACIONES

Hubo acuerdo con el Gobierno y los controladores aéreos levantaron el paro

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, cerraron un entendimiento paritario a última hora del miércoles y se suspendieron las medidas de fuerza.

