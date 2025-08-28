Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2025 COMICIOS

Legislativas: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informa que se ha dispuesto la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales.

