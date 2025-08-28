Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Extranjeros en las urnas: el nuevo botín electoral que marca definiciones en PBA

Más de un millón de personas extranjeras están habilitadas para elegir autoridades municipales y provinciales del próximo 7 de septiembre. Representan el 6,75% del padrón y se concentran principalmente en el Conurbano.

Compartir