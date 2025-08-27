27 de agosto de 2025
POLÉMICA
Alonso apuntó contra Milei y Espert por los incidentes en Lomas: “Fue una provocación”
El ministro de Seguridad dijo que la recorrida fue “una puesta en escena” que tuvo como objetivo “tapar” el escándalo por la filtración de los audios de Spagnuolo.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo que la recorrida del presidente de la Nación, Javier Milei, su hermana Karina y el diputado y candidato José Luis Espert por Lomas de Zamora fue “una provocación” y “una puesta en escena” con la que el gobierno libertario buscó “tapar” el escándalo producido por la filtración de los audios grabados por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que apuntan a una presunta trama de corrupción que involucraría a la propia Karina.
Consultado por los incidentes que se produjeron esta tarde en esa recorrida, Alonso, entrevistado en el ciclo Uno Tres Cinco, que se transmite por streaming, dijo que fue “irresponsable” organizar esa recorrida en momentos en que “la gente está muy mal” y por un lugar en el que el gobierno registra una alta desaprobación.
“A mí me parece que acá había una cuestión de oportunidad. No sé en qué condiciones estaban de hacer el acto que fueron a hacer”, dijo el ministro del gabinete de Axel Kicillof. “La verdad es que uno piensa en lo que pasó en Junín hace poquito. Fuimos a Junín y la falta de respeto del candidato Espert, que se acercó a provocar a la militancia, generó más violencia.”
Respecto del acto de hoy “todos sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar”, apuntó Alonso.
El ministro destacó que la Policía bonaerense arrestó a dos personas por la agresión, de las cuales una quedó detenida y la otra fue liberada por la Justicia, pero que el operativo era comandado por la Casa Militar y fuerzas federales.
“A mí me parece que fue toda una puesta en escena”, dijo. “Milei eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas, porque esa es la realidad. Nada justifica la violencia. Pero me parece que todo fue una provocación con la que buscan tapar estos audios que hablan de un problema de corrupción que el gobierno tiene que explicar.”
“Es lo mismo que hizo Espert en Junín: van y provocan y provocan, y buscan tapar una cosa con la otra”, dijo Alonso.