La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2025 POLÉMICA

Alonso apuntó contra Milei y Espert por los incidentes en Lomas: “Fue una provocación”

El ministro de Seguridad dijo que la recorrida fue “una puesta en escena” que tuvo como objetivo “tapar” el escándalo por la filtración de los audios de Spagnuolo.

