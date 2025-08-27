Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2025 COIMAS DE LA ANDIS

Francos expuso en el Congreso y dijo que los audios son “una operación política”

El Jefe de Gabinete nacional se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación luego del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo. Más de 1.300 preguntas y cruce tenso entre Lemoine y Pagano

Compartir