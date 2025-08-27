27 de agosto de 2025
COIMAS DE LA ANDIS
Francos expuso en el Congreso y dijo que los audios son “una operación política”
El Jefe de Gabinete nacional se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación luego del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo. Más de 1.300 preguntas y cruce tenso entre Lemoine y Pagano
En una jornada plagada de alta tensión política, el jefe de gabinete Guillermo Francos expuso en la Cámara de Diputados luego del escandalo desatado por las coimas en la ANDIS tras la difusión de los audios de Spagnuolo.
Al igual que en una entrevista radial, Francos sostuvo que se trató de una operación política en plena campaña electoral. En su intervención, el jefe de gabinete rechazó las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la que volvió a definir como “una operación política” y “acusaciones no fundamentadas”.
Por su parte, el funcionario de Milei sentenció: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con afirmaciones no fundamentadas, es un mismo patrón. Es el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta Argentina ya no tiene lugar”.
También rememoró que se removió al titular de la ANDIS y se avanzó con la intervención del organismo, con el objetivo de “garantizar su correcto funcionamiento y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes”.
El ministro advirtió: “El modus operandi populista que aparece con más fuerza en las elecciones, y que mantiene el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables”. “Es una práctica que estamos desmantelando y, de no hacerlo, nos llevaría a la quiebra nacional”, sentenció el Jefe de Gabinete.
También se produjo una escena de tensión entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, donde la legisladora de La Libertad Avanza quiso interrumpir la exposición de la expanelista televisiva donde mencionaba a una serie de actores importantes del gobierno que estarían vinculados en las coimas de la Andis.
Ambas legisladoras se filmaron con sus celulares, hubo gritos, pero la situación no pasó a mayores.