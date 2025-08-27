27 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Ganó Mayra: podrán aparecer más de dos fotos en las boletas partidarias
Tras un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo, la justicia bonaerense dio la orden de suspender las la limitación de dos fotografías en las boletas partidarias.
Pese a que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había desistido en su reclamo de que aparezca su cara en la boleta de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, la Justicia bonaerense ordenó suspender la limitación de dos fotografías en las boletas partidarias, luego de un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo que cuestionaba la medida por la que no se permitía colocar tres o más imágenes de candidatos en los próximos comicios provinciales del 7 de septiembre.
Según indicaron desde la justicia, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió, a pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino, los efectos de la Resolución Técnica Nº 158/2025 de la Junta Electoral provincial, al entender que no se justificaba por qué dos imágenes serían admisibles y tres no, ni cómo ello afectaría la claridad de la boleta.
La decisión fue tomada por los jueces Claudia Milanta, Diego Ucín y Roberto Mora, ya que consideraron que “esta restricción podía vulnerar el derecho de los electores a una información completa y accesible, afectando la transparencia democrática y los deberes de accesibilidad electoral, y que el límite de imágenes no tiene sostén técnico, logístico o normativo”.
También alentaron a que las distintas fuerzas políticas que competirán en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre puedan incluir en sus boletas la cantidad de fotografías de candidatos que estimen conveniente, siempre dentro del tercio central de la boleta y respetando los parámetros técnicos ya fijados por la Junta Electoral.
El pasado 17 de agosto, la intendenta quilmeña publicaba en su cuenta X el pedido que realizó para que aparezca su imagen en la boleta partidaria: “Solicitamos a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que en la boleta de la Tercera sección electoral figuren las fotos de los tres primeros candidatos, de lo que hay antecedentes varios en todas las fuerzas políticas. Ante la negativa de la Junta, presentamos una medida cautelar que fue excusada como una papa caliente, dilatándose la resolución definitiva, por lo que aún no tenemos boleta seccional oficializada para dar a conocer entre nuestros vecinos a todos los candidatos y candidatas que la integran”.
Sin embargo, en ese mismo tuit expresó que “faltando apenas 21 días para la elección del 7 de septiembre, anuncio que desistimos de nuestro legítimo pedido de que figure la foto que representa a Quilmes en la boleta de la Tercera sección electoral”. Con este nuevo fallo, la justicia le da la razón a la jefa comunal y candidata a diputada provincial, con lo cual su cara podrá aparecer junto a las de Verónica Magario y Facundo Tignanelli.
Lorenzino destacó que el fallo “resguarda derechos políticos esenciales y asegura mayor transparencia e información al electorado bonaerense, el derecho de las y los electores a acceder a información completa y accesible sobre la oferta política, el derecho a la identificación visual de los candidatos, y los deberes de accesibilidad electoral”.