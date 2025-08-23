Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de agosto de 2025 ESCÁNDALO EN LA ANDIS

Bianco: “Puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”

El ministro de Gobierno dijo que los audios de Spagnuolo y las derivaciones en el caso parecen revelar “un caso muy grave de corrupción” y que “no es el primero”.

