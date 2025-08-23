Apps
Sábado, 23 agosto 2025
Argentina
Buenos Aires
23 de agosto de 2025
ESCÁNDALO EN LA ANDIS

Bianco: “Puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”

El ministro de Gobierno dijo que los audios de Spagnuolo y las derivaciones en el caso parecen revelar “un caso muy grave de corrupción” y que “no es el primero”.

Bianco: "Puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia"
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que es “gravísimo lo que se supo” respecto de un presunto sistema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el surgimiento de audios enviados por Diego Spagnuolo, el extitular de ese organismo y abogado del presidente de la Nación, Javier Milei, y las derivaciones posteriores. Y sugirió que el de Milei podría ser “el gobierno más corrupto de la historia”.

“Es gravísimo, gravísimo lo que se supo: las escuchas, los allanamientos. Se encontró una máquina para contar dinero. O sea: cuatro patas, cola, orejas, ladra... parece un caso muy grave de corrupción”, dijo Bianco.

“Lo tendrá que investigar la Justicia, pero parecería un caso muy, muy grave de corrupción”, reiteró el ministro bonaerense. “No el primero, porque tenemos la criptoestafa, y tenemos muchas denuncias de que en la ANSES y en el PAMI se hacían cobros indebidos.”

“Como dijo un periodista que vi, puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”, dijo Bianco.
 

Buenos Aires

