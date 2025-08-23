Volver | La Tecla Nacionales 23 de agosto de 2025 DESCUBRIMIENTO

Un estudio confirma que la pubertad precoz de las niñas se debe a sus abuelos

Desde hace unas décadas comenzó a ocurrir un fenómeno poco común, donde las jóvenes tienen su primera menstruación siendo muy pequeñas. Hoy la ciencia descubrió el motivo.

Compartir